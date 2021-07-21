Захарова: утверждения Польши об удержании РФ обломков самолета Качиньского несостоятельны

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Утверждения польской стороны о бессрочном удержании Россией обломков разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского не имеют оснований. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Захарова обратила внимание на слова замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который обвинил Москву в "неуважении принципов цивилизованного мира" из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского".

"Российские МИД и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в нашей стране следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения, вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации, - отметила Захарова. - Что касается ссылок представителей Варшавы на международное право, с их точки зрения якобы не позволяющее России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны. Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований".

Дипломат напомнила, что польская сторона неоднократно ставилась в известность о процедуре возвращения вещественных доказательств. "В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются. В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны", - пояснила Захарова.

Также официальный представитель МИД напомнила, что Москва неоднократно подтверждала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта. В то же время, по ее словам, Генпрокуратура РФ отправляла Варшаве запрос о правовой помощи по этому делу с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. "Ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года. Это к вопросу о том, кто "не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества", - резюмировала она.

Катастрофа и ее расследование

Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившихся на борту, включая президента Польши Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который ввиду психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. Польская прокуратура продлила сроки завершения расследования до 31 декабря 2021 года.