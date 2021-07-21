Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море

Как отметила дипломат, Кулеба заявил, что знает, как помешать России "превратить Черное море в свое внутреннее озеро", он считает, что Россия якобы может поделить море пополам и "начнет полностью властвовать в своей зоне". "Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", - написала Захарова в среду в Telegram-канале.

Ранее Кулеба, комментируя итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию, заявил, что Киев может представить предложения по противодействию России в Черном море, эти инициативы обсуждаются с Грузией, Молдавией и членами НАТО. По его словам, "если страны Черного моря и члены НАТО, плюс Украина, Грузия, можно найти место и для Молдавии в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне".