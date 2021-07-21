Техсредства подсчета голосов на выборах в Петербурге будут использоваться на 352 участках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборов в единый день голосования будут использоваться в Санкт-Петербурге на 352 избирательных участках в семи районах. Соответствующий проект решения поддержали на заседании городской избирательной комиссии в среду.

"В соответствии с постановлением ЦИК <…>, избирательная комиссия субъекта определяет перечень избирательных участков, на которых в единый день голосования будут использоваться технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней. В единый день голосования КОИБы будут применяться на 352 избирательных участках", - сказала на заседании член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Екатерина Астафьева.

Комплексы планируется разместить в семи районах города из 18, они распределены следующим образом: в Василеостровском районе - на 78 участках, в Красногвардейском - на 61 участке, в Красносельском - на 65 участках, в Петродворцовом - на 39, в Кронштадтском - на 18 участках, в Колпинском - на 68 участках, в Кировском - на 15 участках. "Распределение по данным районам обусловлено уже имеющимся опытом работы членов УИК [участковых избирательных комиссий], членов ТИК [территориальных избирательных комиссий], <…> удобной логистикой", - добавила член комиссии.

Как пояснила на заседании председатель горизбиркома Наталья Чечина, в начале этого года комиссия направляла обращение в адрес исполнительных органов власти в целях приобретения еще 218 КОИБов. "Но из резервного фонда правительства невозможно было приобрести, потому что там есть положения, которые предусматривают, на какие цели он может быть использован. И получили отказ от комитета финансов в связи с тем, что отсутствуют денежные средства в бюджете Санкт-Петербурга", - сказала Чечина.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.