Путин потребовал подготовить поручения по обсуждавшимся на совещании острым вопросам

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в среду провел совещание с членами правительства, потребовал подготовить подробный перечень поручений по всем обсуждавшимся вопросам.

"Мы, как правило, в таком формате занимаемся вопросами долгосрочного характера - стратегического или даже тактического, но когда проблемы приобретают особо острый характер, нам придется и в таком оперативном режиме их рассматривать", - обратился глава государства к участникам встречи. Он пояснил, что такой подход "востребован сегодня".

"Надеюсь, что то, о чем мы договорились, будет исполнено. Прошу администрацию [главы государства] вместе с правительством подготовить, как мы и делаем в таких случаях, соответствующие поручения", - сказал Путин.

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, кроме членов правительства приняли участие некоторые главы регионов. Среди обсуждавшихся тем были природные пожары и их ликвидация, борьба с коронавирусом, цены на продукты.