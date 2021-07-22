ГП: похищение спецслужбами Украины людей в Донбассе нарушает нормы о запрете пыток

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в поданной в ЕСПЧ межгосударственной жалобе к Украине потребовала признать нарушающей европейские нормы о запрете пыток похищения спецслужбами Украины украинских и российских граждан в Донбассе. Об этом сообщили в российском надзорном ведомстве.

"С апреля 2014 года на Украине сложилась массовая системная административная практика по похищению жителей Донецкой и Луганской областей (в том числе с применением к ним пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) представителями Службы безопасности Украины и иных воинских подразделений ВСУ, которая отягощена полным отсутствием независимого и эффективного расследования таких преступлений, а также внутренних средств правовой защиты от них, - подчеркнули в Генпрокуратуре. - Страдают от данных деяний также и родственники жертв насильственного исчезновения, которым украинские следственные органы не предоставляют сведения о результатах расследования".

Помимо этого, отметили в российской прокуратуре, "имеет место значительное количество случаев похищения российских граждан военнослужащими ВСУ и иных воинских подразделений Украины, а также их насильственного исчезновения". В жалобе приводится в том числе пример похищения гражданина России, который передвигался по территории Украины в составе российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона "Айдар", входящего в состав "Национальной гвардии Украины".

"До настоящего времени местонахождение данного гражданина неизвестно. Независимое и эффективное расследование по данному факту украинскими следственными органами не проведено. Генеральной прокуратурой Украины запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному российскими следственными органами, оставлен без исполнения", - отметили в Генпрокуратуре. Такая "преступная практика по насильственному исчезновению российских и украинских граждан", подчеркнули в Генпрокуратуре РФ, представляет собой нарушение властями Украины нескольких статей Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод: ст. 2 ("Право на жизнь"), ст. 3 ("Запрещение пыток"), в том числе в связи с причинением страданий родственникам погибших и пропавших без вести лиц, ст. 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и ст. 13 ("Право на эффективное средство правовой защиты").