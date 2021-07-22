МИД РФ заявил, что у него нет иллюзий об ослаблении давления Запада перед выборами в Думу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия не испытывает иллюзий насчет возможности ослабления давления на Москву со стороны стран Запада в преддверии осенних выборов в Госдуму. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов на заседании рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную думу РФ 2021 года.

"Необходимо отметить, что иллюзий никаких мы в отношении ослабления давления на Россию в предстоящие два месяца и в последующий период не испытываем", - сказал он.

Гаврилов отметил, что на Западе делается акцент на подготовку политических плацдармов для дискредитации предстоящих в России выборов. "Мы хотели бы особо подчеркнуть в этом контексте одобренный 15 июля комитетом по международным делам Европарламента доклад. Мало того, что он изобилует откровенно антироссийскими пассажами, так еще и содержит прямой призыв готовиться к непризнанию выборов. Сформулирована оговорка: в случае их проведения с нарушением демократических принципов и международного права - как лейтмотив будущего обоснования попыток вмешательства в наши электоральные процессы", - добавил он.

Также Гаврилов обратил внимание на то, что этот же документ предлагает разработать в ЕС собственный закон об иноагентах, "безусловно, для противодействия российскому вмешательству, доказательств которого, однако, так до сих пор и не представлено". "Доклад планируется утвердить на пленарной сессии Европарламента, по странному стечению обстоятельств намеченной на 13-16 сентября, то есть буквально накануне голосования в России. Наши эксперты предполагают, что утверждение будет сопровождаться принятием резолюции - такой сценарий тоже возможен - с соответствующими последствиями для линии Евросоюза на российском направлении", - указал замдиректора департамента МИД.

Эффективность принятых мер

По словам Гаврилова, Москва в преддверии выборов в Госдуму фиксирует замешательство недругов России на внешнем контуре и связывает такое смятение с эффективностью принимаемых руководством страны мер, в том числе в рамках закона о СМИ-иноагентах.

Дипломат подчеркнул, что страна уже вступает в "очень ответственный период", когда весь процесс подготовки и проведения голосования "будут буквально под микроскопом" изучать и "максимально предвзято комментировать в западных столицах", пытаясь ретранслировать "соответствующие сигналы" и на российскую аудиторию. "Весьма показательный по своей явно выходящей за рамки обычной численности - особенно для далеко не безупречных демократических стран Запада - десант из полусотни наблюдателей, направляемых в Россию по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В публичном поле это часто интерпретируется как необходимость особого внимания, надзора на предстоящих выборов", - отметил Гаврилов.

Вместе с тем, по словам дипломата, "некоторое замешательство" у "недругов на внешнем контуре" все же присутствует.

"Мы бы поостереглись называть это затишьем, но какое-то замешательство присутствует, которое мы связываем в том числе с эффективностью предпринимаемых мер, предусмотренных, в частности, законом об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, - продолжил Гаврилов. - Реализуемое согласно этому нормативно-правовому акту требование о маркировке контента фактически вскрывает наработанную Западом инфраструктуру внешнего влияния на механизмы формирования общественного мнения России и ослабляет их дестабилизирующий потенциал".

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.