В ЦИК заявили, что число пытающихся влиять на выборы иноагентов выросло почти втрое

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество некоммерческих организаций и объединений, получающих финансирование из-за рубежа и пытающихся влиять на текущую избирательную кампанию в Госдуму, выросло в 2,7 раза по сравнению с кампанией 2016 года. Об этом сообщил в четверг член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.

"В 2016 году [было] 53 соответствующих объединения, организации, которые Запад кормит для того, чтобы они участвовали в наших политических процессах, сейчас - 145. То есть рост в 2,7 раза произошел за этот период", - сказал Борисов на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму 2021 года.

Он также сравнил данные Министерства юстиции РФ по количеству неправительственных организаций, выполняющих функции иноагентов. "По данным Минюста, который ведет соответствующий реестр, неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году было зарегистрировано 46, на текущий момент - 77. СМИ, выполняющих функции иноагентов, в 2016 году было ноль, сейчас - 28 (организаций - 15, физлиц - 13). Нежелательных организаций, которые также работают на деньги западных спонсоров и направляют их [деньги] на участие в политике РФ, в 2016 году было 7, на текущий момент 40 организаций, которые пытаются на западные средства влиять на политический избирательный процесс", - рассказал член ЦИК.

Он отметил, что Запад оказывает давление и сейчас находится в поиске новых способов делать это. "Мы готовы отражать эти атаки, но мы должны о них гласно говорить. Потому что действия против нас осуществляются латентно. Иностранные агенты пытаются не регистрироваться, при этом, получая деньги [из-за рубежа], играть в политические игры", - заключил Борисов.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.