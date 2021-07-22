Кабулов контактирует с талибами на основании мандата спецпредставителя президента

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что проводит контакты со сторонниками движения "Талибан" (запрещено в РФ) в полном соответствии со своим мандатом спецпредставителя президента России по Афганистану.

"Начнем с того, что принята резолюция Совета безопасности по международному праву, Уставу ООН. Глава каждого государства, включая наше, принимает указ, обязывающий нас соблюдать эту резолюцию. В этой резолюции, да, талибы названы террористической организацией. Но там нет ни слова - и в указе президента нет ни слова, - что мы не должны с ними контактировать. Это раз", - отметил Кабулов в интервью радиостанции "Эхо Москвы", комментируя правовой аспект взаимодействия с представителями признанной в РФ террористической организации. Материал размещен в четверг на сайте вещателя.

В качестве второго пункта, подтверждающего легитимность его участия от российской стороны в переговорах с талибами, дипломат назвал свой мандат спецпредставителя президента РФ по Афганистану. "В указе, которым меня назначили, там по-русски написано, что одна из моих обязанностей содействовать межафганским переговорам между правительством и движением талибов, - отметил он. - Как же я буду этим заниматься, если я не буду контачить?".

По словам спецпредставителя, его деятельность на этом направлении находится "строго в правовом поле России". "Кроме этого действующего указа в отношении меня конкретно за эти годы были еще отдельные поручения президента, о которых я вам рассказывать не буду, потому что [это] просто формально государственная тайна - это механизм функционирования любого государства, - продолжил дипломат. - Мы докладываем регулярно президенту о том, что мы делаем, чего хотим, чего добились, чего не добились. И что бы думали еще надо сделать. Получая от него отмашку, я работаю. Это абсолютно легитимно".