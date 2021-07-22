В МИД России отметили некоторые подвижки во внутриполитическом кризисе в Гаити

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. РФ видит некоторые подвижки во внутриполитическом кризисе в Гаити и желает успеха новому правительству, отмечая при этом, что оно было сформировано под жестким контролем США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем, что в ситуации [в Гаити] обозначились некоторые подвижки. <...> Желая успеха новом правительству, веря в его богатый политический опыт, не можем все же не прокомментировать важное обстоятельство: формирование состава правительства шло под жестким внешним контролем избранной группы стран при руководящей роли США", - сказала она.

"Следуя исключительно открытой информации, хотели бы также отметить и опубликованные данные о существенной вовлеченности иностранных граждан в непосредственно жестокое убийство президента Гаити. Речь идет и о большой группе колумбийских военных, и об американской частной военной структуре, компании", - добавила дипломат.

По ее словам, участие ЧВК из США "старательно затушевывается в американских экспертных комментариях". "Может быть, это связано с тем, что есть какие-то подозрения о том, что тему не стоит будировать внутри США и международная общественность не должна быть вовлечена в изучение вопроса, что произошло в Гаити, где был убит президент?" - продолжила Захарова. Она указала, что в РФ "далеки от однозначных выводов" и призвала американских журналистов провести расследования обстоятельств убийства президента Гаити.

20 июля в Гаити состоялась церемония инаугурации нового состава правительства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, также была ранена первая леди страны Мартин Моиз. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней. Похороны президента состоятся 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.