МИД России осудил покушение на президента Мали

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москва решительно осуждает попытку покушения на президента переходного периода Мали Ассими Гоиту. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что Россия продолжает внимательно следить за событиями в республике. "В Москве решительно осуждают попытки покушения на руководителя малийского государства. Поддерживаем твердый настрой Бамако принять все необходимые меры по установлению причастных лиц к совершенному преступлению, к их задержанию и преданию суду. Рассматриваем произошедшее как очередную попытку деструктивных сил помешать поступательному развитию внутриполитического процесса в Мали под эгидой переходных властей этого государства", - сказала она.

"Мы также выражаем надежду, что малийское руководство сможет осуществить намеченные планы по консолидации общества и проведению в установленные сроки 27 февраля 2022 года всеобщих демократических выборов при содействии ЭКОВАС и Афросоюза", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия продолжит, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, принимать конструктивное участие в международных усилиях по стабилизации обстановки в Мали. Захарова также сообщила, что российская сторона намерена продолжить оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе.

Нападение на Гоиту было совершено 20 июля в мечети в Бамако в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. Злоумышленник был задержан, глава Мали не пострадал.