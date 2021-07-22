Захарова назвала провокацией нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия считает неточности в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным срежиссированной провокацией. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее Захарова уже обращала внимание на эти неточности. Так, в докладе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным, хотя составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время и не могло произойти немедленно.

"Мы полагаем, <...> что этот вновь выявленный факт в деле о так называемом отравлении Навального должен стать предметом самого пристального изучения. Необходимо наконец пролить свет на истоки этой явно срежиссированной провокации, которая, видимо, в своей сути имела намерение бросить тень на доброе имя нашей страны и вообще в принципе окончательно подорвать реноме ОЗХО", - сказала она.