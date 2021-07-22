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Захарова назвала пустой болтовней обвинения Британии в адрес РФ во враждебных действиях

По словам дипломата, подобные заявления создают негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обвинения Великобритании в отношении России о якобы имеющих место кибератаках и общей угрозе цифровой безопасности страны не имеют под собой никаких доказательств. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад главы британской службы контрразведки MI-5 Кена Маккаллума о "враждебных действиях ряда стран".

"Речь идет о рассуждениях директора MI-5 об угрозе безопасности Британии, якобы исходящей от "действий (кибератак, дезинформации) враждебных государств", к которым он отнес и нашу страну. Все тезисы автора выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли лайкли": никаких доказательств, никаких конкретных фактов, только рассуждения о неких гибридных угрозах, все это не подтверждено ни одним конкретным примером, - сказала она. - Если у британской стороны есть хоть что-нибудь предъявить не только микрофонам и социальным сетям в виде пустой болтовни, а в виде конкретных данных, всегда милости просим, направляйте по соответствующим каналам".

По ее словам, подобные заявления создают негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей. "Уже не раз говорили, что не видим смысла комментировать подобные утверждения, полагаем важным вести ответственный разговор, оперировать конкретными фактами", - добавила Захарова.

Официальный представитель напомнила, что российская сторона неоднократно на различных уровнях предлагала провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности. "Соответствующее предложение прозвучало в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и тогдашнего главы Форин оффиса Борисом Джонсоном в декабре 2017 года. На протяжении многих лет мы не перестаем подчеркивать, что Москва неизменно руководствуется принципами невмешательства во внутренние дела других стран", - подчеркнула дипломат.

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