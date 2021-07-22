Захарова: у России достаточно сведений, чтобы делать выводы о взаимодействии США и ИГ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия неоднократно приводила сведения, которые позволяют обоснованно делать выводы по теме взаимодействия США с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить действительно о фактах, то мы их неоднократно приводили. Мы только делаем это не по англо-саксонской традиции, показывая пробирки в Совете Безопасности ООН, а потом это оказывается фейком, мы это делаем на основе данных", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Россия публиковать данные о взаимодействии США с боевиками ИГ.

"Мы полагаем, что этих сведений достаточно, чтобы были сделаны обоснованные выводы о сотрудничестве между США и боевиками ИГИЛ", - отметила официальный представитель МИД, добавив, что РФ уже озвучивала имеющуюся у нее информацию и ее можно использовать в международных структурах, в том числе в ООН.

России известно о фактах полетов вертолетов без опознавательных знаков в пределах активности боевиков ИГ, особенно на севере Афганистана, обратила внимание дипломат. По данным афганских источников, таким образом террористам доставлялось пополнение в живой силе, увозились убитые и раненые, подчеркнула она. "Без ведома США, сил НАТО, которые всецело контролировали воздушное пространство Афганистана, такая деятельность просто не могла осуществляться", - пояснила Захарова.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай" сообщил, что Россия получала информацию о конкретных фактах сотрудничества иностранного контингента во главе с США с ИГ в Афганистане.