Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.

В беседе также были рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Двумя днями ранее Путин встречался в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсуждали в том числе ситуацию на Южном Кавказе. Российский президент на встрече поблагодарил коллегу за компромиссные решения, которые принимаются для урегулирования ситуации в регионе.

Кроме того, стороны обсудили разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье.