Лавров и Педерсен подчеркнули важность продолжения работы Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на встрече в четверг в Москве подчеркнули необходимость продолжения работы сирийского Конституционного комитета без иностранного вмешательства.

"Собеседники обменялись мнениями по перспективам продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН, - говорится в сообщении МИД РФ. - Было выражено общее мнение о необходимости продолжения работы Конституционного комитета без предварительных условий и вмешательства извне, являющегося уникальной площадкой для прямого межсирийского диалога и важной мерой укрепления доверия".

На Смоленской площади информировали, что Лавров и Педерсен подробно обсудили текущую ситуацию в Сирии "с акцентом на насущные задачи комплексного гуманитарного реагирования с учетом ухудшения социально-экономического положения в стране на фоне пандемии COVID-19". "Были также рассмотрены вопросы активизации соответствующих международных усилий, консолидации мирового сообщества вокруг безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе полного восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР", - добавили в дипведомстве.

В министерстве также сообщили, что в четверг состоялись отдельные развернутые консультации Педерсена с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.