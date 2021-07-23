Лавров сообщил, что не слышал от западных стран просьбы зарегистрировать свои вакцины в РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Страны Запада пока не обращались к России с просьбой зарегистрировать их вакцины от коронавируса. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Что касается западных вакцин, насчет того, будем ли мы их регистрировать и запускать в РФ, это решать нашим санитарным властям. Есть оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, есть Минздрав, Роспотребнадзор, другие структуры. Это профессионалы, именно они должны такую оценку выдвигать. Хотя я не слышал пока, по-моему так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - сказал министр.

Россия открыта к предложениям ЕС о переговорах для взаимного признания вакцин от коронавируса и сертификатов вакцинации, заявил глава МИД РФ

"Совсем недавно Еврокомиссия сказала: "давайте мы проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификатов". Мы к этому будем только открыты", - отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что решение о регистрации в РФ западных вакцин будет приниматься санитарными властями страны. "Есть оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, есть Минздрав, Роспотребнадзор, другие структуры. Это профессионалы, именно они должны такую оценку выдвигать. Хотя я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - добавил глава МИД.

В то же время, отметил Лавров, с Запада регулярно звучат обвинения в адрес РФ и Китая об использовании "вакцинной дипломатии", чтобы "подорвать репутацию Запада". "Когда мы просим привести примеры, [нам говорят]: вы рассказываете про проблемы, которые есть у западных вакцин, AstraZeneca, например. Помилуйте, мы оценки западных вакцин даем исключительно на основе той информации, которую западные СМИ озвучивают. <...> Мы никогда публично, да и непублично ни под кого не копали, извините за такое выражение. А вот наши западные коллеги обвиняют нас в лоб", - резюмировал министр.