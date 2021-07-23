Путин проведет 23 июля оперативное совещание с Совбезом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент продолжает работу в своей резиденции в Ново-Огареве. "В середине дня [Путин] планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. Он заверил, что либо глава государства сам в открытом режиме обозначит темы, либо о них сообщит Кремль.

Помимо этого у президента в пятницу запланированы внутренние встречи и совещания.