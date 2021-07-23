В Совфеде считают, что протест Киева на решение РФ привлечь Донбасс к выборам не обоснован

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает необоснованными претензии украинских властей в связи с решением ЦИК РФ привлечь население Донбасса к выборам в Госдуму.

"Эти претензии являются необоснованными. Они [власти Украины] как собака на сене. Они не допускают жителей Донбасса к участию в украинских выборах, участию в выборах российских тех, кто являются нашими гражданами, тоже противятся", - сказал Джабаров ТАСС.

Он предложил киевским властям определиться, считают ли они Донбасс своим регионом. "Если считаете, тогда создайте условия, чтобы люди участвовали в избирательном процессе на Украине. Но независимо от этого, как граждане РФ они имеют полное конституционное право принимать участие в голосовании. Каким образом это будет сделано - в электронном виде, в удаленном формате или они будут приезжать на территорию России голосовать - это их право", - добавил сенатор.

Он подчеркнул, что граждане России, живущие на Украине, как и в любой другой стране, имеют право принять участие в голосовании на российских выборах, но Киев в нарушение всех международных норм не дает открывать участки для голосования. "Если Украина хочет как-то наладить отношения с Россией, а не оставаться в проекте "Антироссия", тогда пусть что-то делает. Иначе ситуация становится абсолютно необратимой для Украины в плане ухудшения отношений с нашей страной", - указал Джабаров.

Говоря о возможной реакции мирового сообщества на призыв МИД Украины осудить решение РФ, первый зампред международного комитета СФ не исключил, что на это могут пойти страны Прибалтики. "Но остальная Европа, мне кажется, уже устала от этих выкрутасов Украины, им хочется, чтобы ситуация уже разрешалась в ту или иную сторону. Постоянная апелляция Украины к своим, как они считают, союзникам, к тем, кто являются их поводырями, это порядком всем уже надоело", - заключил парламентарий.

Решение ЦИК РФ и протест Киева

Центризбирком России во вторник принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате.

Украинский МИД в пятницу выразил протест в связи с одобрением ЦИК России решения о привлечении населения Донбасса к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму. По мнению внешнеполитического ведомства, такие действия властей РФ "являются грубым нарушением норм и принципов международного права, конституции и действующего законодательства Украины". МИД Украины призвал международное сообщество осудить этот шаг РФ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.