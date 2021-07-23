Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с партнерами по СНГ

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, которое посвятил развитию отношений с партнерами по СНГ.

"Мы сегодня поговорим о развитии наших отношений с ближайшими партнерами по СНГ", - сказал он, открывая встречу, которая прошла в формате видеоконференции.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.