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В посольстве РФ заявили, что угрозы безопасности на Мадагаскаре нет

Предотвращение попытки покушения на президента не повлияло на ситуацию в стране, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заявление властей Мадагаскара о предотвращении попытки покушения на президента Андри Радзуэлина не повлияло на ситуацию с безопасностью в стране, где продолжается нормальное течение жизни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе посольства РФ на Мадагаскаре.

"На Мадагаскаре объявлено о том, что предотвращена попытка покушения на главу государства. Власти ведут следствие. Многое остается неясным. Тем не менее происходящее никак не повлияло на состояние безопасности и нормальное течение жизни в стране", - сообщили в пресс-службе, добавив, что посольство работает в обычном режиме.

21 июля стало известно о задержании на Мадагаскаре нескольких человек по обвинению в попытке физической ликвидации группы лиц, включая президента страны.

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Мадагаскар
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