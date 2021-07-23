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Главу правительства Астраханской области Александра Шарыкина освободили от должности

На его место назначили Елену Рязанову

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в пятницу принял решение освободить от должности главу регионального правительства Александра Шарыкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора области.

"Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 23 июля 2021 года освобожден от замещаемой должности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Шарыкин Александр Владимирович. С 24 июля исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области назначена Рязанова Елена Николаевна", - сообщается на сайте правительства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, освобождение от должности произошло "по инициативе работника".

Шарыкин занимал пост председателя областного правительства около двух лет. Рязанова являлась заместителем председателя правительства Астраханской области - министром финансов региона.

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