Главу правительства Астраханской области Александра Шарыкина освободили от должности

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в пятницу принял решение освободить от должности главу регионального правительства Александра Шарыкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора области.

"Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 23 июля 2021 года освобожден от замещаемой должности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Шарыкин Александр Владимирович. С 24 июля исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области назначена Рязанова Елена Николаевна", - сообщается на сайте правительства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, освобождение от должности произошло "по инициативе работника".

Шарыкин занимал пост председателя областного правительства около двух лет. Рязанова являлась заместителем председателя правительства Астраханской области - министром финансов региона.