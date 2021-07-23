МИД РФ призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке "Спутника V"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Москва пожелала европейским политикам опираться на западные научные материалы, в том числе публикацию в научном журнале Nature, при оценке российской вакцины "Спутник V", а не на политическую пропаганду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МИД РФ в Facebook .

"Очень желаем господам госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, отметившимся недавно предвзятыми заявлениями по "Спутнику V", опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции. Не помешает и вспомнить хотя бы о том, что речь идет о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ обратили внимание на публикацию в авторитетном британском научном журнале Nature статьи об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как отметили в министерстве, авторы материала при обосновании безопасности и эффективности вакцины приводят широкую палитру мнений признанных экспертов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных странах мира. "Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения "Спутника V" становится лучшим доказательством надежности российской разработки", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, продолжили в дипведомстве, позитивные оценки отечественной вакцины содержатся также в статье группы экспертов из Сан-Марино и Италии, опубликованной 8 июля 2021 года на медицинском портале EClinicalMedicine. "В ней проводится предварительный анализ итогов массовой иммунизации населения Сан-Марино вакциной "Спутник V". При этом также подчеркивается высокая степень безопасности российского препарата, включая отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость в возрастной группе "60 и более лет", - информировали в министерстве.

"Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки - это, без лишней скромности, заслуженное признание труда российских медиков и исследователей. Такой деполитизированный подход мы всецело приветствуем", - указали в дипведомстве.