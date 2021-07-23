МИД РФ возмущен внесением в уголовный кодекс БиГ запрета отрицания геноцида в Сребренице

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия возмущена действиями высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко, который ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет на отрицание геноцида в Сребренице в 1995 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит в пятницу сайт российского дипведомства.

"Глубоко возмущены грубым и совершенно неприемлемым вмешательством покидающего свой пост высокого представителя в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко во внутренние дела этого суверенного и независимого европейского государства, - отметила она. - [Его действия] - не что иное, как вопиющее превышение полномочий по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и прямое нарушение утвержденной руководящим комитетом совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам. Незаконные действия Валентина Инцко противоречат его дейтонскому мандату беспристрастного и объективного посредника".

РФ как государство - гарант мирного соглашения и член руководящего комитета рассматривает произошедшее "как неприкрытое покушение на суверенитет Боснии и Герцеговины, ее конституционный строй и полномочия органов власти", продолжила Захарова. "Убеждены, что изменения в законодательство в демократическом и правовом государстве, каковым, без сомнения, является Босния и Герцеговина, производятся через установленную парламентскую процедуру, а никак не росчерком пера иностранного гражданина", - указала дипломат.

По ее словам, "безответственная самодеятельность" Инцко провоцирует "внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба": "Под угрозу поставлены межэтнический диалог и все достижения постконфликтного периода. Справедливое возмущение, волна которого уже поднимается в БиГ, не может не вызывать понимания". Захаров пояснила, что действия высокого представителя не могут иметь правовых последствий, так как роль Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины в законотворческом процессе "никто и ничто не может ни принизить, ни заменить либо проигнорировать: "Судьба БиГ находится исключительно в руках ее народов. А высокий представитель себя окончательно и бесповоротно дискредитировал".

"Данный инцидент со всей очевидностью подтверждает оправданность последовательной позиции России в пользу сворачивания института внешней опеки над БиГ, который лишь создает проблемы и подрывает мир и стабильность в государстве", - заключила она.