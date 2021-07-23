Новый и.о. замглавы Смоленской области Дзасохов будет курировать молодежную политику

ТАСС, 23 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский назначил исполняющим обязанности заместителя главы региона Станислава Дзасохова, который является двукратным чемпионом мира по жиму лежа WRPF, а также руководил департаментом специальных мероприятий и проектной деятельности "Единой России". В новой должности он будет курировать вопросы молодежной политики, патриотического воспитания, физкультуры и спорта, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, ранее ставка исполняющего обязанности заместителя губернатора была вакантной. Проводилось перераспределение полномочий, и в результате был сформирован функционал, который будет исполнять Дзасохов.

"Исполняющим обязанности заместителя губернатора Смоленской области назначен Станислав Дзасохов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Островский", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

На официальной странице Дзасохова в Instagram указано, что он является двукратным чемпионом мира по жиму лежа WRPF(World Raw Powerlifting Federation - Всемирная федерация пауэрлифтинга без экипировки).

Дзасохов родился в 1993 году в Москве, окончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина по специальности "Юриспруденция". В разные годы работал в общественной организации "Детская футбольная лига", помощником члена Совета Федерации, советником директора Фонда поддержки развития регионов "Региональная платформа". С 2020 года руководил департаментом обеспечения специальных мероприятий и проектной деятельности центральных органов Всероссийской политической партии "Единая Россия".