В МИД РФ сожалеют из-за одобрения российскими СМИ санкций США против Кубы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поддержка отечественными СМИ американской санкционной политики против Кубы вызывает сожаление, история острова последних 60 лет является и частью истории нашей страны. Об этом говорится в письме директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина главному редактору "Независимой газеты" Константину Ремчукову, которое опубликовано в пятницу на сайте российского дипведомства.

Глава департамента МИД обратил внимание на публикацию в этом издании материала "В условиях тотального дефицита кубинцев покидает страх" под рубрикой "От редакции". "Мне искренне жаль, что уважаемое издание в материале "От редакции" выступило фактическим апологетом американской политики санкционного давления на независимые страны. Санкции США - это не смешно. За них Вашингтон нужно не стыдить, а требовать отмены, как это делает подавляющее большинство стран мирового сообщества (23 июня за соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали 184 страны, против - только США и Израиль) - причем не только из развивающегося мира, но и государства Евросоюза", - указал он.

Щетинин напомнил о высказывании президента Аргентины Альберто Фернандеса: "Нет ничего более античеловеческого, чем сохранение эмбарго в период пандемии". "Странно, что это смешно редакции "Независимой газеты". Уверен, что американские эксперты с удовольствием прочитали этот пассаж, составленный по логике "сами виноваты". Санкции в отношении России у вас тоже вызывают смех?" - говорится в письме.

Он также указал, что выдвинутые 62 года назад кубинскими революционерами во главе с братьями Кастро идеи овладели умами миллионов людей по всей планете, "стали символом достоинства, справедливости и освобождения от диктата", а революционные процессы на острове оказали влияние на весь ход мировой истории второй половины XX века. В то же время в экономической политике кубинского руководства были ошибки, добавил Щетинин, но история Кубы последних шести десятилетий - "это и часть нашей истории, которая верно отражает то, как мы сами менялись на протяжении этого периода, какие ценности проводили, как можем сохранять верность дружбе, быть искренними и верными, особенно если партнеру нелегко".

"Другими словами, восприятие нынешних событий на Кубе, в том числе на страницах отечественных СМИ, - это не только о Кубе. Это и о нас. Будем честными перед собой. Оценивая и судя кубинцев, мы прежде всего оцениваем самих себя - таких, какими мы были еще треть века назад. Да, наверное, и таких, какие мы есть сегодня. Не надо пророчить смерть Кубинской революции. Пусть этим занимаются ее недруги и оппоненты. <...> От друзей требуется слово поддержки и практическое содействие. Только об этом в статье ни слова", - резюмировал глава департамента МИД.

Он также высказал уверенность, что в будущем Куба будет меняться. "На Кубе растет новое поколение, для которого Грамма, казармы Монкада и Сьерра-Маэстра - понятия истории. Оно достойно жить лучше в рамках того исторического выбора, который сделал кубинский народ, и, уверен, так и будет. Верю также, что в дружбе с нами. И эта дружба в решающей степени зависит от нас", - написал Щетинин.

События на Кубе и позиция Москвы

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, множество сторонников властей получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков.

В связи с этим Щетинин подчеркнул, что позиция России "однозначна и непоколебима" и заключается в солидарности с руководством и народом Кубы и поддержке стабилизации обстановки официальной Гаваной. "Убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан в рамках конституции и внутреннего законодательства, решения стоящих перед страной задач экономического и социального развития, преодоления пандемии. Твердо стоим на позициях поддержки кубинских друзей в борьбе за отмену торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США", - говорится в письме.