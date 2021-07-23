Захарова призвала опубликовать видео отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО

"Вся эта, судя по всему, наспех состряпанная провокация евроатлантического "сообщества" настолько шита белыми нитками, что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло с Алексеем Навальным на самом деле. В сложившейся ситуации предложили бы немецким коллегам ознакомить международную общественность, к примеру, с видеоматериалами, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб у Алексея Навального в клинике Charite, а затем при их разделении и опечатывании для передачи в две назначенные техсекретариатом ОЗХО для проведения исследования лаборатории", - заявила Захарова.

"Именно такие процедуры предусмотрены Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) и приложением к конвенции по проверке и должны неукоснительно соблюдаться. Без этого и других свидетельств очень трудно поверить в то, что "отравление" Алексея Навального произошло на самом деле", - пояснила она.

По ее словам, в недавно обнародованном докладе ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 году на предмет даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в клинике Charite технический секретариат ОЗХО, которому принадлежит авторство этого документа, "фактически самоустранился от дачи каких-либо разъяснений по этому поводу": "Инициативу в данном вопросе тут же взяла на себя постпред ФРГ при этой международной структуре Г. Лингрен, которая несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года".

Как отметила Захарова, в "мутной истории запутались сами немцы". Дипломат рассказала, что, согласно выдвинутой Лингрен версии событий, которую она озвучила в разговоре по ее инициативе с российскими коллегами в штаб-квартире ОЗХО в Гааге 17 сентября 2020, решение о задействовании технической экспертизы ОЗХО было принято правительством ФРГ только лишь вечером 11 сентября 2020 года, а соответствующий запрос был направлен гендиректору техсекретариата организации Фернандо Ариасу на следующий день - 12 сентября 2020 года, а действия экспертов ОЗХО в Берлине неделей ранее - 5-6 сентября 2020 года - носили "подготовительный" характер.

"Примечательно, что в тот же период руководство технического секретариата ОЗХО уверяло нас, что "ничего не получало от немецкой стороны" и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября прошлого года", - обратила внимание Захарова.

Несостыковки в докладе

Ранее Захарова заявила, что доклад ОЗХО по делу Навального обнаружил фатальные расхождения для версии об отравлении, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.