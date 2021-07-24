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Захарова: Amazon продает товары, за которые Украина ввела санкции против Wildberries

Официальный представитель МИД РФ задала вопрос, ждут ли в связи с этим аналогичные рестрикции западную корпорацию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Интернет-магазин Amazon занимается продажей товаров, за наличие которых в ассортименте Украина ранее ввела санкции против крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задавшись вопросом, ждут ли в связи с этим аналогичные рестрикции западную корпорацию.

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"Украина ввела санкции против Wildberries и основательницы этого сервиса Татьяны Бакальчук. В онлайн-магазине нашли футболки с [президентом России Владимиром] Путиным и форму российской армии. Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и [основатель этой корпорации] Джефф Безос? Или это другое?" - написала Захарова, сопроводив пост скринами витрины интернет-магазина Amazon с соответствующими товарами.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, которым вводятся персональные санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в субботу, что санкции против Wildberries были введены СНБО за продажу "российской пропаганды и формы российских солдат".

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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