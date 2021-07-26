Мишустин поручил обеспечить Курильскую ЦРБ современным оборудованием

КУРИЛЬСК /Сахалинская область/, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе поездки на курильский остров Итуруп ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы, пообещав обеспечить ее необходимым современным оборудованием.

Глава правительства, в частности, осмотрел кабинеты медицинской профилактики, вакцинации и рентгеновский кабинет поликлинического отделения больницы и пообщался с медперсоналом. На входе ему измерили температуру - она была 36,2. "Хочу сказать вам огромное спасибо, что в такое непростое время помогаете людям. У вас район хоть и далекий, но красиво здесь", - обратился Мишустин к врачам.

Медики рассказали главе правительства, что медучреждение нуждается в новом оборудовании, в том числе в маммографе, компьютерном томографе и приборе для иммуноферментного анализа.

"Вы в этом смысле, конечно же, будете обеспечены всем, что необходимо... Это очень здорово, что у вас и профилактика на месте, и реабилитация. Что касается оборудования - думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное - чтобы люди не болели и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи", - сказал Мишустин. Он поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко решить вопрос с обеспечением медучреждения необходимым оборудованием.

Курильская ЦРБ представляет собой многопрофильное лечебное учреждение. Здание построено в 2010 году. Имеет стационар на 50 коек, включает хирургическое, терапевтическое, педиатрическое отделения и родильный дом, имеется скорая помощь. В состав ЦРБ входят три амбулатории, расположенные в селах Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Поликлиника ЦРБ рассчитана на 100 посещений в смену.

ЦРБ включает отделения терапии, хирургии, оториноларингологии, акушерство и гинекологии, наркологии, офтальмологии, неврологии и стоматологии. В штате - 28 врачей, 56 человек среднего медперсонала, шесть человек младшего медперсонала и 52 человека прочего персонала.

На 22 июля прививку первым компонентом вакцины "Спутник V" в медучреждении получили 2 151 человек, вторым - 1 699 человек. Вакцинация проводится ежедневно как в ЦРБ Курильска, так и в амбулаториях. При необходимости специалисты выезжают на предприятия. С 1 июля началась углубленная диспансеризация лиц, перенесших коронавирус. На сегодняшний день запланировано углубленно обследовать 183 человека.