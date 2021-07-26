Документы на выдвижение в Заксобрание Еврейской автономии подали 36 кандидатов

ТАСС, 26 июля. Избирательная комиссия Еврейской автономной области (ЕАО) приняла документы у 35 кандидатов для участия в выборах Законодательного собрания ЕАО VII созыва. Еще одному из обратившихся в регистрации было отказано, сообщили ТАСС в избиркоме.

"По данным [девяти] избирательным округам [ЕАО] выдвинулись кандидаты: девять от КПРФ, девять от партии "Единая Россия", девять от ЛДПР, шесть от партии "Справедливая Россия - За правду". Три кандидата подали документы как самовыдвиженцы", - сообщили в избирательной комиссии, отметив, что одному из самовыдвиженцев в регистрации было отказано.

В избиркоме добавили, что приняли областные списки кандидатов на выборах депутатов в парламент ЕАО, но еще не регистрировали их. На девять мест в заксобрании ЕАО по одномандатным округам претендуют 35 человек.

На единый день голосования 19 сентября 2021 года назначены выборы в Госдуму, прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов, в том числе и Заксобрания Еврейской автономной области.