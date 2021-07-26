ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Гражданской платформы" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Гражданская платформа" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Гражданская платформа", в количестве 234 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у восьми человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, говорится в документе. На этом основании они были исключены из партийного списка.

Центризбирком на заседании 13 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов "Гражданской платформы". Общефедеральную часть списка возглавили председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк. Список партии разделен на 41 региональную группу. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 59 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.