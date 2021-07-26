Россия и Сирия подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве

ДАМАСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские и сирийские ведомства подписали 15 соглашений о сотрудничестве, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Между российскими и сирийскими ведомствами уже подписано 15 соглашений и меморандумов по ключевым направлениям российско-сирийского сотрудничества", - отметил Мизинцев в рамках совместного заседания межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

По словам начальника НЦУО, в рамках визита российской межведомственной делегации в Сирию доставлены более 160 тонн гуманитарного груза. "Поставлена первая партия российской вакцины в количестве 250 тыс. доз и 1 млн тест-систем, а также другие препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией", - добавил он.

Мизинцев подчеркнул, что по линии федеральных органов исполнительной власти запланировано подписание еще 10 договоров и соглашений по оказанию правовой помощи, сетевой безопасности, таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества и просветительской деятельности. Глава НЦУО убежден, что это позволит открыть новые перспективы развития взаимовыгодных отношений.

С 24 по 29 июля в Сирии работает межведомственная делегация РФ. Ее возглавляет руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник НЦУО генерал-полковник Мизинцев. В нее вошли свыше 230 представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны России. В рамках поездки самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на территорию Сирии из РФ доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению.