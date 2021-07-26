Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Крыма, курирующий реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, Евгений Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Как сообщил в понедельник Кабанов на своей странице в Facebook, он решил продолжить работу в правительстве республики.

"Я увидел главное: благодаря той работе, которой мы с большой командой под руководством главы Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым занимаемся в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя, наш Крым преображается. При этом крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы. Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным. Поэтому решил сообщить вам о важном решении, которое принял для себя. Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП", - написал Кабанов.

По его словам, решение было принято после многократно увеличившихся после выдвижения кандидатуры поездок по Крыму, в том числе связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на полуострове.

"Считаю это решение правильным. В правительстве республики Евгений Константинович отвечает за реализацию ФЦП, это очень сложный и ответственный участок. Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке", - написал на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

19 июня прошел партийный съезд, на котором утвердили списки кандидатов по федеральному округу и по одномандатным округам, сформированные по итогам праймериз. Кабанов был выдвинут по Евпаторийскому избирательному округу № 21.

В списки кандидатов "Единой России" по одномандатным избирательным округам также включены председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (округ № 19) и депутат Госдумы от региона Константин Бахарев (округ № 20).