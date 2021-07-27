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Кризис в Сирии

Сессия Конституционного комитета Сирии планируется на август-сентябрь

Представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что проведение второго Конгресса сирийского национального диалога не планируется

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Очередную сессию сирийского Конституционного комитета планируется провести в конце августа - начале сентября в Женеве. Об этом сообщил ТАСС представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он рассказал, что проведение второго Конгресса сирийского национального диалога не планируется. "Это и не предполагалось, потому что по результатам работы Конгресса сирийского национального диалога и была запущена работа Конституционного комитета в Женеве, она продолжается, и мы оптимистично смотрим на то, что очередная сессия может быть проведена в начале августа - конце сентября", - сказал Лаврентьев.

Предыдущая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии состоялась в январе этого года в Женеве.

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