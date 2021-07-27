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Захарова предложила США "убрать за собой" в Ираке, Ливии, Афганистане

Вашингтону нужно разобраться с последствиями своих действий на Ближнем Востоке, прежде чем концентрироваться на "угрозах" со стороны Пекина и Москвы, считает дипломат
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вашингтону, прежде чем концентрироваться на "угрозах" со стороны Пекина и Москвы, следует разобраться с последствиями своих действий на Ближнем Востоке. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, комментируя высказывание заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена.

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"То, что мы видели в Афганистане, и то, как развиваются сейчас события в Ираке, дает нам понимание, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России", -  процитировала Захарова Хайтена.

"Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - предложила с иронией дипломат.

Теги
АфганистанСШАИракСирияРоссияЛивияЗахарова, Мария Владимировна
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