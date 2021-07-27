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Единый день голосования

Песков: полпреды президента Трутнев и Якушев могут брать мини-отпуска перед выборами

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что "речь идет об участии в чисто предвыборных, агитационных мероприятиях"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полномочные представители президента РФ Юрий Трутнев и Владимир Якушев могут брать небольшие отпуска для участия в предвыборных мероприятиях, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если они принимают участие в предвыборных мероприятиях, они могут вполне брать мини-отпуска", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что "речь идет об участии в чисто предвыборных, агитационных мероприятиях".

На съезде "Единой России" в июне были оглашены списки кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил список территориальной группы № 1, которая объединила фактически все регионы ДФО. Полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев возглавил территориальную группу № 9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск СМИ, в период избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в СМИ, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
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