Россия надеется, что профильные структуры отреагируют на снос памятников на Украине

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что профильные международные структуры не оставят без внимания варварское уничтожение советских памятников на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова в связи со сносом 23 июля во Львове Монумента Боевой славы - памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого города.

"Решительно осуждаем варварское уничтожение монументов воинской доблести. Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - отметил он. - Рассчитываем, что профильные международные структуры не оставят без внимания и реакции вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре Европейского континента".

Как отметил Бикантов, работы по сносу памятника во Львове, начавшиеся еще в 2018 году, привели к демонтажу не только статуи советского солдата, но и памятника львовской Родины-матери, который был перемещен в музей "Территория террора". "В дальнейших планах местных властей - демонтаж масштабной копии ордена Отечественной войны, являющейся центральным элементом мемориала-захоронения "Марсово поле" во Львове", - добавил он.

По его словам, подобные действия являются "циничным актом государственного вандализма", а также очередной попыткой фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза. "Складывается впечатление, что современные украинские нацисты пытаются взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам за их Победу над фашизмом, включая сокрушительный разгром дивизии СС "Галичина" в битве за Броды", - резюмировал Бикантов.