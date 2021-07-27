Слуцкий посоветовал министру транспорта США посетить Крым, а не "Крымскую платформу"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал представителям администрации США посетить Крым вместо русофобского саммита "Крымской платформы" в Киеве.

"Крымская платформа" - это изначально мертворожденный формат, о чем говорит хотя бы тот факт, что Киев не раскрывает списка участников так называемого саммита. Вероятно, в связи с тем, что желающих из числа серьезных политиков и должностных лиц высокого ранга пока, мягко говоря, немного", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава комитета указал на то, что США на саммите будут представлены министром транспорта Питом Буттеджаджем, сославшись на депутата Верховной рады Украины Мустафу Джемилева. "Не исключаю, что в Белом доме тянули жребий, решая, кого отправить на Украину. И уж тем более не стоило ждать руководство США", - заметил он.

"Российская сторона ранее уже заявила о провокационном характере "Крымской платформы". Крым - территория Российской Федерации по воле крымчан и севастопольцев. Вопрос закрыт! Любые разговоры о "деоккупации" будут восприняты как покушение на суверенитет и территориальную целостность России", - подчеркнул Слуцкий.

Он также указал на то, что "господину Буттеджаджу полезнее было бы съездить не в Киев, а именно на полуостров, чтобы перенять опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов - трассы "Таврида" и Керченского моста, которые были построены после воссоединения Крыма с Россией в рекордные сроки". "Как раз это могло бы стать почвой для сотрудничества, а не участие в очередной русофобской конференции, которая априори не может принести действенных результатов", - заключил депутат.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее пообещали назвать участников ближе к мероприятию.

Воссоединение Крыма с РФ

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.