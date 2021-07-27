На выборы в парламент Ингушетии своих кандидатов выдвинули шесть политических партий

МАГАС, 27 июля. /ТАСС/. Более 300 кандидатов выдвинули региональные отделения шести политических партий на выборы депутатов в Народное собрание (парламент) Ингушетии, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе избиркома республики.

"Своих кандидатов в депутаты Народного собрания региона выдвинули шесть партий. Из них самое большое количество кандидатов выдвинуто двумя партиями: "Единая Россия" и "Коммунисты России", каждое реготделение выдвинуло по 60 человек - это предел", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, региональное отделение всероссийской политической партии "Партия дела" выдвинуло 42 кандидата, реготделение общественной организации-политической партии "Российский общенародный союз" - 33, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 35, ЛДПР - 39, КПРФ - 37, "Единая Россия" - 60 и "Коммунисты России" - 60 кандидатов.

Как сообщал ранее ТАСС секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Михаил Илезов, список кандидатов от ЕР в регионе возглавил советник главы Ингушетии Исса Костоев.

19 сентября в Ингушетии состоятся выборы депутатов седьмого созыва. Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих в том числе четыре политические партии: "Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР.