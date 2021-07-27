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Шойгу примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

В Минобороны сообщили, что в рамках визита министра в Таджикистан предусмотрены некоторые двусторонние встречи с главами военных ведомств стран ШОС

ДУШАНБЕ, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где пройдет совещание руководителей военных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны-наблюдателя при ШОС", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч министра обороны РФ с главами военных ведомств стран ШОС.

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