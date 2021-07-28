Мишустин поблагодарил врио хабаровского губернатора за теплый прием

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поблагодарил его за теплый прием в регионе.

В третий день своей поездки на Дальний Восток и в Сибирь глава российского кабмина побывал в Комсомольске-на-Амуре.

"В первую очередь хочу вас поблагодарить за организацию нашего визита в Хабаровский край и теплый прием. Здесь очень интересно", - сказал Мишустин, открывая встречу.

Премьер заметил, что в Комсомольске-на-Амуре ему удалось побывать на важнейших, градообразующих предприятиях города - судостроительном и авиационном заводах.