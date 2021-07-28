Единороссы откроют штаб общественной поддержки партии 9 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена 9 августа открыть штаб общественной поддержки партии. Об этом сообщил в среду ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

"9 августа состоится открытие штаба общественной поддержки партии. Лидеры списка проведут встречи и обсуждения наиболее важных и острых тем, касающихся значимых сфер развития страны. Ключевыми станут темы сохранения нашего наследия, защиты страны, развития медицины, образования, вопросы материнства и детства", - сказал Перминов.

По его словам, важно, чтобы все, у кого есть желание поделиться опытом, были вместе с партией. "Работы предстоит много, мы при составлении программы развития страны должны учесть мнение каждого жителя, каждого соотечественника", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.