Во Владивостоке определили двух кандидатов на пост мэра

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Владивостока в среду отобрала двух человек, которых в четверг представит на утверждение думе Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе думы. Среди них нынешний и. о. мэра Константин Шестаков и главный специалист аппарата контрольно-счетной палаты Приморского края Екатерина Лысенкова.

"Конкурсная комиссия отобрала для представления двух кандидатов. Ими стали Константин Шестаков и Екатерина Лысенкова. Завтра они будут представлены на заседании думы города на утверждение", - сказали в пресс-службе.

В июле конкурсной комиссией был утвержден список из шести человек, допущенных к участию во втором туре конкурса. После собеседования, которое прошло в среду, остались только двое.

18 мая 2021 года после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко бывший мэр Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Шестаков.