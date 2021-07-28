Косачев прокомментировал заявление Байдена о "проблеме" Путина

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заявление президента США Джо Байдена о том, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефть, является попыткой успокоить внутренних оппонентов, встревоженных российскими новинками в сфере высоких технологий и изменением позиции американского лидера по "Северному потоку - 2". Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Отдельные [высказывания Байдена] вызывают искреннее недоумение - в частности, попытка, по сути, повторить нелепый тезис [экс-президента США] Барака Обамы о стране-бензоколонке: дескать, у президента России Владимира Путина есть ядерное оружие, нефть и ничего больше. Но это явно попытка успокоить внутренних оппонентов, которые все более встревожены как российскими новинками в сфере высоких технологий (не только военных), так и, например, изменением позиции администрации Байдена по "Северному потоку - 2", которое самые резкие критики главы США считают победой Москвы", - написал Косачев в Facebook.

Он полагает, что реальным предметом для беспокойства России может быть именно слабость команды самого главы Белого дома. "Не только из-за опасно недостоверной информации по потенциалу России или по тому же "российскому вмешательству" в американские выборы, исход которых все меньше влияет на отношения между нашими странами", - отметил Косачев.

По мнению вице-спикера СФ, прозвучало от Байдена и гораздо более важное заявление о том, что если Америка действительно ввяжется "в настоящую горячую войну с крупной державой", то "это произойдет вследствие кибервзлома с крупными последствиями, эта вероятность... растет в геометрической прогрессии". "Если и тут команда Байдена снабдит его недостоверной информацией, это может иметь самые опасные последствия для всего мира", - добавил он.

По мнению сенатора, это заявление подтверждает, что обвинения в кибератаках и взломах должны быть на 100% доказаны, причем не "для внутреннего пользования", а всему международному сообществу с участием независимых экспертов. "В противном случае ответственность за горячие конфликты должны нести именно те, кто выдвигает голословные обвинения в кибератаках в адрес других стран. Более убедительный аргумент в пользу обязывающего международного соглашения по кибербезопасности даже придумать трудно", - подчеркнул Косачев.

Он предложил Белому дому поддержать внесенный Россией в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. "В отличие от действующей Будапештская конвенции Совета Европы, в которой содержится девять составов преступлений, в нашем проекте их перечень расширен до 23. Пора от мегафонной дипломатии переходить на столь нелюбимый американскими администрациями язык обязательных соглашений, в рамках которых за свои слова нужно отвечать", - заключил вице-спикер СФ.

Заявление Байдена

Выступая во вторник в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США, Джо Байден напомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве и заявил, что у его российского коллеги "есть реальная проблема". По версии американского лидера, экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.