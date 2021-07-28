Комиссия Думы сочла заявление Байдена установкой разведке США активизировать работу по РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Последние заявления президента США Джо Байдена о России, в том числе о том, что Москва якобы вмешивается в предстоящие в 2022 году промежуточные выборы в США, можно расценить как попытку завуалировать собственное вмешательство в российские выборы и "установку разведсообществу США" в целом активизировать работу на российском направлении. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"В целом выступление Джо Байдена расцениваем как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении", - приводятся его слова в среду в телеграм-канале комиссии. По мнению депутата, новые обвинения о якобы вмешательстве РФ в выборы "выглядят как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России".

"Джо Байден по традиции не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США. В отличие от американской администрации, мы всегда предоставляем конкретные доказательства вмешательства в наши выборы. Комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России. Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также нашим партнерам по ОДКБ", - добавил глава комиссии.

Байден ранее заявил, что считает, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году. Видеозапись выступления Байдена перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества распространил во вторник телеканал C-SPAN.