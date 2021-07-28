Более 150 избирательных участков создадут для заключенных к единому дню голосования

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заключенные в российских следственных изоляторах смогут проголосовать более чем на 150 избирательных участках в единый день голосования, сообщил в Общественной палате РФ замначальника управления воспитательной и психологической работы ФСИН Вячеслав Третьяков.

"Учитывая ранее проводимые выборы, прогнозируемое количество избирательных участков в единый день голосования составит более 300, из которых более половины будут образованы непосредственно в учреждениях УИС. На данный момент сейчас около 100 тыс. тех лиц, которые будут участвовать в выборах, кому ФСИН обязана предоставить возможность участвовать в выборах", - сказал Третьяков.

Он отметил, что в это число входят обладающие избирательным правом заключенные СИЗО, которых на данный момент почти 79,9 тыс. человек, и лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и исправительных центрах.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.