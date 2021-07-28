Карасин: Россия активно развивает контакты с большинством исламских стран

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Взаимовыгодное сотрудничество России и исламских государств подтверждает возможность бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях формирования многополярного мира. Об этом заявил в среду глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, выступая на Форуме молодых дипломатов в рамках международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021", который проходит в Казани 28-29 июля.

"Россия активно развивает контакты с большинством государств Организации исламского сотрудничества (ОИС), продолжая давние традиции сотрудничества. Пятнадцатилетний период тесных контактов между Россией и исламскими странами был насыщен важными событиями для нашей страны и государств - членов ОИС", - сказал сенатор.

Он напомнил, что в прошлом году отмечалось 15-летие участия России в качестве наблюдателя в ОИС. "Россия и исламские страны сблизились на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, подтверждая примером своего взаимодействия возможность бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях формирования многополярного мира", - подчеркнул Карасин.

Парламентарий добавил, что приоритетными в этот период стали такие вопросы глобальной повестки, как сохранение многоконфессиональности и многокультурности в обществе, защита традиционных ценностей, углубление гуманитарного сотрудничества, развитие молодежных связей и обменов, улучшение информационных потоков и коммуникации.

"ОИС со своей стороны ценит сложившиеся у нее связи с РФ как одним из самых влиятельных участников международного общения. В настоящее время мусульманские государства, с которыми у России сложились и успешно развиваются отношения взаимовыгодного сотрудничества, представляют собой уникальную цивилизационную общность, которая заявляет о своих интересах в международной политике, экономике и гуманитарном взаимодействии", - сказал глава комитета СФ.

Карасин отметил, что Форум молодых дипломатов ОИС стал прекрасной дискуссионной площадкой, основанной на принципах "горизонтальной дипломатии". "Действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств государств - членов ОИС получили уникальную возможность для общения с известными общественно-политическими деятелями, дипломатами, представителями органов власти. Целью данной площадки в рамках саммита является развитие тесных межличностных контактов среди молодых дипломатов, экспертов-международников и представителей молодого поколения стран ОИС, создание на этой базе атмосферы общности интересов, взаимопонимания и доверия между молодежью наших стран и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу", - указал он.

По мнению сенатора, пример Татарстана убедительно доказывает отличные возможности российских регионов в сфере международного молодежного сотрудничества. "Опыт системного взаимодействия с международными молодежными организациями заслуживает внимания, было бы полезным его распространение в других российских регионах", - считает политик.