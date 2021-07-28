Захарова прокомментировала решение Украины направить колючую проволоку Литве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение правительства Украины направить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Белоруссией для сдерживания потока нелегальных мигрантов.

"Стратегические запасы [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка ржаветь начали?" - написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.

Литовские власти заявляют, что Белоруссия намеренно пропускает мигрантов через границу в Литву, чтобы оказать давление на Вильнюс. Официальный Минск отвергает эти обвинения. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать