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Россия рассчитывает провести встречу ближневосточного "квартета" на неделе ГА ООН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин указал, что работа над организацией такой встречи ведется

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин не исключил, что встреча "квартета" по ближневосточному урегулированию может состояться в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре. В беседе с корреспондентом ТАСС в среду он указал, что работа над организацией такой встречи ведется.

"Для нас принципиально важно активизировать работу международного ближневосточного квартета, который мы считаем неотъемлемым и единственно эффективным механизмом сопровождения ближневосточного урегулирования со стороны международного сообщества. Мы предлагаем провести максимально оперативно министерскую встречу квартета. Мы считаем, что получаем позитивную реакцию со стороны наших партнеров в лице ЕС и ООН, ведем диалог с американскими представителями. Мы считаем, что удобной площадкой могла бы стать неделя высокого уровня в Нью-Йорке. Пока конкретных дат нет, но согласование этих вопросов ведется", - сообщил замминистра.

Он также отметил, что проведенные им в Риме встречи и консультации в итальянском МИД, в Ватикане и в Мальтийском ордене показали, что многие позиции и подходы к крупным международным и региональным темам, которые на постоянной основе рассматриваются в Совбезе ООН, совпадают. "Вопрос ближневосточного урегулирования входит в круг приоритетных для ООН и России. Мы считаем, что квартет должен работать в координации с заинтересованными сторонами. То есть нужно привлекать к работе региональных представителей, как это случалось раньше. Это было бы полезно в свете нынешней ситуации на Ближнем Востоке и нынешнего состояния палестино-израильского урегулирования", - указал Вершинин.

Решение об уровне глав делегаций РФ на саммите по климату

Вершинин также сообщил, что решение об уровне глав делегаций РФ на саммите по климату в Глазго (Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) в ноябре и на сессии Генеральной Ассамблее ООН в сентябре пока не принято.

"Международные контакты по климату и конференция в Глазго на высоком уровне - важное событие. Уровень участия будет определяться со временем", - сказал замминистра. Он также сообщил, что "решение о том, кто будет возглавлять российскую делегацию [на сессии ГА ООН], будет принято позднее". "У нас сейчас активно обсуждаются конкретные условия работы штаб-квартиры ООН в это время. Будет достойное представительство, но вопрос не в уровне представительства, вопрос в том, какова будет отдача работы делегации. Мы нацелены на очень эффективную отдачу от контактов, которые обычно проводятся нашей российской делегацией во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - пояснил Вершинин.

Он также отметил, что Россия в целом придает большое значение работе по всем вопросам климатической повестки. "Они очень обширны, связаны и с амбициозными задачами России и других стран. Многое необходимо сделать в национальном плане, в национальной экономике, эти задачи связаны с тем, как нам вписаться в общие усилия, которые предпринимаются в рамках зеленой политики. Правительство уделяет повышенное внимание зеленой повестке, президентом России был подписан целый ряд указов, касающихся работы по этому направлению. И я могу сказать, что мы в этом плане двигаемся вполне успешно", - указал замминистра. 

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