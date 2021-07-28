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Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН итоговый документ саммита по продовольствию

При этом во время выступления на министерском сегменте встречи Сергей Вершинин обозначил российские приоритеты "применительно как к преобразованию национальной продовольственной системы, так и к оказанию содействия нуждающимся странам"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с первым заместителем генсекретаря ООН Аминой Мохаммед подготовку итогового документа саммита ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам встречи высокого уровня в Риме по подготовке к саммиту.

"В ходе встречи на полях мероприятия с первым заместителем генсекретаря ООН Аминой Мохаммед обсуждены вопросы подготовки итогового документа саммита в Нью-Йорке и последующей деятельности по его осуществлению", - говорится в сообщении министерства.

При этом во время выступления на министерском сегменте встречи Вершинин обозначил российские приоритеты "применительно как к преобразованию национальной продовольственной системы, так и к оказанию содействия нуждающимся странам".

Саммит ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке состоится в сентябре.

Теги
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