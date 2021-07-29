Мишустин посетит в Иркутске соцобъекты и авиационный завод

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 июля завершает поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Последним регионом, который премьер посетит в ее рамках, станет Иркутская область.

В областной столице Мишустин осмотрит здание, где планируется разместить суворовское училище. Ему расскажут о программе реконструкции, которая требуется для создания там нового образовательного учреждения.

В 1894 году в Иркутске открылось юнкерское училище. В истории учебного заведения было много реорганизаций. В 1931 году на его базе основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали.

Большая часть территории училища с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

На базе старого здания решили создать суворовское училище. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать такое начинание. Глава государства поручил Минобороны проработать вопрос, после чего военное руководство сообщило, что министерство намерено до 2022 года направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта.

В 2020 году началась подготовка к строительству. Образовательное учреждение должно включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Училище предполагалось открыть 1 сентября 2021 года, однако это не удастся сделать в срок из-за судебного иска. Общественных активистов не устроило, что власти не внесли некоторые сооружения ансамбля в список охраняемых государством объектов, посчитав, что они не имеют исторической и культурной ценности.

Развитие авиации

Еще одним пунктом программы премьера станет посещение Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Как отмечается на сайте компании, возможности предприятия позволяют выполнять полный цикл работ, включая конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание.

Завод ведет свою историю с 1932 года. За время работы он выпустил около 7 тыс. самолетов более 20 типов, которые поставлялись в 40 стран. Основу современной производственной программы завода составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.

На фоне сохранения объемов выпуска военной продукции завод разворачивает производство пассажирских самолетов семейства МС-21. Это воздушное судно является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который создавался без советского задела. МС-21 рассчитан на полеты на расстояния около 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737.

Встреча с главой региона и развитие медицины

Мишустин также запланировал встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Такие беседы являются традиционными для поездок председателя правительства РФ в регионы. На них обсуждается ситуация в субъекте в целом, обозначаются перспективные направления и проблемные вопросы.

Помимо этого глава кабмина РФ посетит в Иркутске локацию, где строится комплекс объектов здравоохранения, в том числе детская поликлиника.

О поездке

Поездка Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь началась 26 июля. Первым регионом, который он посетил, стала Сахалинская область. Сначала глава российского кабмина побывал на курильском Итурупе, где осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и центральную районную больницу.